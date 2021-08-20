20.08.2021

Осторожно: падает кора!

Между домами 9 и 11 по улице Сегедской, уже несколько лет стоит огромное сухое дерево, с которого регулярно падают большие куски коры и ветви. Жилищно-коммунальная служба проблему игнорирует.