17.08.2021 Украинские спасатели вернулись с тушения пожаров в Турции В Одессе на аэродроме «Школьный» приняли самолеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые оказывали помощь в тушении масштабных лесных пожаров в Турции.