16.08.2021

Обвалился карниз Главпочтамта

Здание Одесского главпочтамта на улице Садовой разрушается. Памятник архитектуры девятнадцатого века нуждается в срочном ремонте и реставрации. Центральная и местная власти не принимают никаких мер.