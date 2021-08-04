04.08.2021 Мэрия Одессы проиграла суд за землю Школьного аэродрома Мэрия Одессы признала свое поражение в тяжбе с Министерством обороны из-за земли Школьного аэродрома: огромного жилмассива не будет. Об этом сообщило издание Думская.нет.