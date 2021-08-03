03.08.2021 В Одессе археологи нашли заспиртованного осьминога Недалеко от Дюка археологи нашли заспиртованного осьминога, ему около 80-ти, а то и более лет. Об этой находке сообщил на своей странице в фейсбук профессор Андрей Красножон.