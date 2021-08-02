02.08.2021

Одесские коммунальщики: скорость реагирования

Во внутреннем дворике дома № 76 по улице Малой Арнаутской образовался провал. Дату решения проблемы одесские коммунальщики переносят уже второй месяц, как оказалось - им нечем работать.