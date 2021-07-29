30 июля
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Уже более пяти лет жители улицы Хуторской борются за то, чтоб по их улице перекрыли проезд для тяжеловозов, но их попросту не слышат! Достучатся до властей, горожане очередной раз пытаются перекрытием движения.
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