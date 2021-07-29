29.07.2021 Митинг на Хуторской Уже более пяти лет жители улицы Хуторской борются за то, чтоб по их улице перекрыли проезд для тяжеловозов, но их попросту не слышат! Достучатся до властей, горожане очередной раз пытаются перекрытием движения.