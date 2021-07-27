27.07.2021 Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком: есть погибший На трасе Киев-Одесса столкнулись рейсовый автобус и грузовик. ДТП произошло в ночь на 27 июля вблизи села Знаменка Подольского района. Есть жертва и пострадавшие.