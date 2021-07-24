22.07.2021 Ночной потоп в Одессе В ночь с 21 на 22 июля над Одессой прошел сильный ливень. За эти сутки в городе выпала двухмесячная норма осадков. К чему это привело, и последствие непогоды - смотрите в сюжете наших корреспондентов…