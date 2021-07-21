21.07.2021

Плесень съедает памятник архитектуры

Из-за неисправных желобов и проржавевших водосточных труб разрушается еще одни памятник архитектуры, доходный дом Антонины Игнатьевны Крецер, 1903 года постройки. Горожане в отчаянии.