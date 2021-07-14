14.07.2021 Три утопленника за сутки В условиях летней жары на воде гибнут люди. Утром, в городе Одесса рядом с причалом 145 в морской воде обнаружено тело человека без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Их сотрудники в 9:00 с помощью лодки изъяли утопленника из воды. Данные личности устанавливаются. В это же утро о 11:00 в реке Дунай на 93 километре дежурным пограничной службы при наблюдении выявлено в воде тело женщины, поиски которой продолжались с 12 июля. Погибшую водолазами ГСЧС изъято и транспортировано на берег.