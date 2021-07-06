06.07.2021

Бедный мэр Геннадий Труханов

Геннадий Труханов оказался в числе самых бедных мэров Украины. В такое трудно поверить, но согласно официальной - белой статистике он на своем посту получает сущие копейки. И как–то умудряется выживать.