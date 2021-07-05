05.07.2021 Загрязнили Черное море на 65 миллионов Загрязнено внутренние морские воды Украины: по материалам СБУ сообщено о подозрении члену экипажа судна, действия которого нанесли ущерб государству на 65 миллионов 200 тысяч гривен.