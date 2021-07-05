05.07.2021 По центру Одессы гуляют крысы Одессе грозит нашествие диких крыс. И это не сюжет фильма ужасов, а страшная реальность. Опасные грызуны во множестве плодятся в развалинах домов на Деволановском спуске и распространяются по округе.