23.06.2021 Одесская мэрия оценивает наше здоровье в 5 тысяч гривен Молодая одесситка, которая утратила здоровье и получила третью группу инвалидности, по решению суда получит от городского совета компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч гривен - хотя решение суда вступило в законную силу 11 марта, распоряжение о выделении средств одесский городской голова Геннадий Труханов подписал только 15 июня. Пресс-служба городского совета опубликовала распоряжение с недельным опозданием. Женщина потратила на лечение более 133 000 гривен. Сначала она требовала компенсировать ей эти расходы и заплатить за моральный ущерб 50 000 гривен. Однако от требования о возмещении 133 тысяч женщина отказалась в обмен на адресную материальную помощь от городского совета в размере 125 000 гривен. Вместо компенсации в 50 тысяч суд приговорил пять.