23.06.2021 На курорте под Одессой сошел оползень: под завалом могли быть люди 22 июня, в Белгород-Днестровском районе в селе Лебедевка на берегу моря сошел оползень. Под завалом могли находиться люди. Их поиски продолжались почти сутки.