22.06.2021 В Одессу прибыл поезд из Китая Поезд из китайского Гуанчжоу прибыл на станцию «Черноморская». Он доставил в Одессу 50 контейнеров сборного груза с мебелью, электроникой и другими товарами, сообщают в предприятии «Укрзалізниця».