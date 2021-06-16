16.06.2021 Нет стоянке на зеленой зоне! По улице Шклярука, 6 планируют за счет зеленной зоны увеличить количество парковочных мест на стоянке. Местные жители такую идею не приветствуют и намерены бороться за сохранение зеленого пространства.