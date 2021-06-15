15.06.2021 Полицейские сели на мотоциклы Украинской полиции вернули мотоциклы. Подразделение мотопатрулей организовано и в Одессе. С пятнадцатого июня патрульные наряды на быстром двухколесном транспорте начали службу на улицах города.