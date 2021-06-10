10.06.2021 Бросили на произвол судьбы Жители общежития на Космонавтов, 64а снова вышли на митинг под стены мэрии. В их общежитии отключили подачу всех коммунальных услуг. Они требуют, чтоб Геннадий Труханов лично разобрался с ситуацией.