02.06.2021

Розовые фламинго

Орнитологи зафиксировали крупнейшую в одесском регионе стаю розовых фламинго, которые остановились в дельте Дуная. Об этом сообщил сотрудник Дунайского биосферного заповедника Максим Яковлев.