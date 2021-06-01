01.06.2021 Застройка Куяльницкого лимана: экологи против Отовсюду мы слышим новость о том, что Куяльницкий лиман приобрел необычайный розовый цвет, советуем посмотреть на эту красоту. А тем временем уникальный водоем попал под угрозу уничтожения.