31.05.2021

«Железная» выставка

Экспонаты из металлолома. Такая необычная выставка из удивительных скульптур открылась в Белгород-Днестровском краеведческом музее. Здесь можно не только рассмотреть экспонаты, но и поучаствовать в их создании.