28.05.2021 "Черноморец" вышел в Премьер-лигу В матче 28-го тура Первой лиги одесский «Черноморец» на выезде обыграл «Металлист-1925», чем обеспечил себе долгожданное возвращение в Украинскую Премьер-лигу.