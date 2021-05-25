25.05.2021

ОЧЕРЕДНОЙ ЧИНОВНИК - ВЗЯТОЧНИК

ДИРЕКТОР ОДНОГО ИЗ ОДЕССКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЙМАН НА ВЗЯТКЕ. СЛУЧИЛОСЬ ЭТО, БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ДЕНЬГИ ОКАЗАЛИСЬ МЕЧЕННЫМИ.