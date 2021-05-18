18.05.2021

Компания «Ростдорстрой» делает халтуру?

Любимая компания одесской мэрии «Ростдорстрой» подала повод сомневаться в качестве своей работы. Недавно сделанная ею дорога на грани обвала. Участок требует срочного ремонта.