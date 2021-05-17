17.05.2021

Плохое состояние пешеходной зоны

Пешеходная дорожка вдоль улицы Космонавтов не ремонтировалась на протяжении многих лет. По асфальтовому покрытию, которое пришло в негодность, ходить неудобно, в ямах после дождя образуются лужи, грязь.