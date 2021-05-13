13.05.2021

Одесские хоккеисты – чемпионы Украины

Одесские спортсмены снова на высшей ступеньке национального пьедестала почета. Наша хоккейная команда завоевала золотые медали чемпионата Украины по хоккею с шайбой среди юношей.