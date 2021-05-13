13.05.2021

Растаможка авто станет дешевле

Хорошая новость для украинских автомобистов! Глава государства подписал законы о льготном растамаживании автомобилей с европейскими номерами: «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства» и «О внесении изменений в Таможенный кодекс о временном упрощении таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины».