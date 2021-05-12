12.05.2021

Земля уходит из-под ног

По улице Маршала Говорова вдоль дома № 10-д образовалось несколько провалов. Ситуация выглядит крайне плачевно, поэтому не исключено, что масштаб проблемы гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.