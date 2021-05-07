07.05.2021

Инсценировка ДТП: краш-тест

6 мая, Одесса присоединилась к всеукраинской кампании «пристегивайся — не страшись». Так с помощью краш-теста горожане смогут почувствовать эффективность ремней безопасности на специальном симуляторе.