8 мая
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6 мая, Одесса присоединилась к всеукраинской кампании «пристегивайся — не страшись». Так с помощью краш-теста горожане смогут почувствовать эффективность ремней безопасности на специальном симуляторе.
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