06.05.2021 Инсценировал нападение и ограбление На одной из автозаправочных станций в Фонтанке, под Одессой, оператор инсценировал ограбление. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления национальной полиции в Одесской области. По информации правоохранителей, 68-летний житель Фонтанской сельской общины неделю назад обратился в полицию с заявлением, что на АЗС, где он работает, утром к нему подошли с ножом двое мужчин в масках, ударили по голове так, что он потерял сознание, и забрали из кассы около 30-ти тысяч гривен.