29.04.2021 Работа коммунальщиков в Одессе Во дворе дома по улице Краснова стоит разрытый кусок дороги. В первые два дня там проводились ремонтные работы, но вот уже больше двух недель местные жители никаких движений на этом участке не наблюдают.