29.04.2021

Горел «Доходный дом Семеновского»

В подъезде дома - памятника архитектуры вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило в 3 часа ночи. На Ришельевской, 56, между вторым и третьим этажами, загорелось домашнее имущество.