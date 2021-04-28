28.04.2021 Водолазы готовят для нас пляжи Сегодня мы еще кутаемся в теплые куртки, а через пару дней в Одессу как всегда вдруг придет лето! Кто-то и не знает о такой профессии как водолаз, либо же думает, что где-то есть такие сотрудники, но только не у нас. И заходя в море по чистому дну – мы даже не представляем, что накануне курортного сезона представители этой редкой и романтичной профессии ныряют в холодную воду и достают со дна небезопасные предметы, дабы ничто не мешало нашему с вами пляжному отдыху.