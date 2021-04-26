26.04.2021 35 лет спустя: в Одессе почтили память погибших чернобыльцев.mp4 Сегодня, 26 апреля, во всем мире отмечают 35 годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС – одной из самых масштабных катастроф в истории человечества.