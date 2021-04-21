21.04.2021

"Нераспиаренные" уголки Одессы

Общественные туалеты – одна из основных проблем в городе. Особенно в преддверье курортного сезона. Достаточно ли одесситам их наличия и в каком состоянии находятся уборные – далее в сюжете.