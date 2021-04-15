15.04.2021

Свалка возле жилых домов

Стихийные свалки стали санитарной проблемой и позором Одессы. Загрязняют город как некультурные жители, так и безответственные чиновники. Кучи мусора собираются на пустырях и прямо под окнами жилых домов.