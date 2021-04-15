15.04.2021 Время подбирать хвосты! Горожане, проживающие по адресу проспект Шевченко, 10/3 все никак не могут дождаться, когда же сделают ремонт в последнем подъезде. Отметим, что в двух подъездах сделали ремонт еще в прошлом году.