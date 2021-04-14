14.04.2021 Руины во дворе Работа коммунальных предприятий города Одессы делится на два вида. Первый – спустя рукава, второй – бросаем на пол пути. Ситуация, сложившаяся во дворе дома №47 по ул. Фонтанская дорога, не стала исключение.