13.04.2021 CoronaVac в Украине В Украине стартовала вакцинация препаратом CoronaVac (КОРОНАВАК) от китайского производителя компании Sinovac Biotech (СИНОВАК БИОТЭК). Вакцина прошла лабораторный контроль, после чего стала доступна к использованию.