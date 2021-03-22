22.03.2021 В Одессе приступили к съемке фильма «Улыбка львицы» 22-го марта, в Одесском зоопарке состоялись съемки одной из сцен художественного фильма «Улыбка львицы». Данная кинолента посвящается создателю Одесского зоопарка – Генриху Бейзерту.