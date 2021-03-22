22.03.2021

Некролог

На 71-м году жизни скончался известный одессит, спортсмен, бизнесмен, политический и государственный деятель - Вахтанги Шалвович Убирия. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил Эдуард Гурвиц.