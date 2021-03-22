22.03.2021

Бульвар Жванецкого

"Расстаял снег - ушел асфальт", на бульваре Жванецкого думают иначе. Расстаял снег – ушел целый бульвар! Подтверждение тому – видео , выложенное одесситами на телеграмм-канале «Черный список».