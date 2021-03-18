18.03.2021 Скульптуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова «поселились» в корпусе Нового рынка Герои «12 стульев» Ильфа и Петрова теперь обосновались в мясомолочном корпусе Нового рынка: туда Остапа и Ипполита Матвеевича переместили из Горсада.