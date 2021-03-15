15.03.2021 Склоны Черноморска "уползли" в море Пейзажи прибрежного Черноморска напоминают постапокалипсис: разрушенные дома, нависшие над обрывом особняки, многоквартирные высотки в нескольких десятках метрах от стремительно ползущих в море улиц.