12.03.2021

Очередной захват земли

В Шампанском переулке снова пытаются захватить земельный участок Одесского университета имени Ильи Мечникова. Очередная попытка захвата земли по адресу Шампанский переулок, 2, принадлежащего ОНУ, произошла в четверг утром. Как передает корреспондент «Думской», примерно в 10:00 туда прибыла группа из десяти человек с экскаватором, который должен был разрушить ограждение участка. Затем, по словам очевидцев, прибывшие собирались спилить десяток тридцатилетних тополей высотой около 20 метров каждый.