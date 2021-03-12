12.03.2021 Когда коммунальщики примутся за работу?! На календаре уже весна, а на одесских улицах, до сих пор повсюду заметны отголоски зимы. Более полутора месяца коммунальщики не могут убрать упавшие во время непогоды ветки деревьев.