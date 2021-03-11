11.03.2021

Медиков одесского военного госпиталя вакцинировали

Вакциной КОвишилд в военном госпитале привили от коронавируса 149 медиков. Через месяц вакцинацию повторят. Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.