10.03.2021

Шевченковские чтения

180 лет назад Тарас Григорьевич Шевченко завершил работу над поэмой «Гайдамаки». Классическому произведению украинской литературы посвятила ежегодные Шевченковские чтения Одесская национальная научная библиотека.